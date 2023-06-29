العراق يطلق عملية عسكرية لمطاردة عناصر داعش

القاهرة - سامية سيد - أطلق العراق عملية عسكرية في كركوك شمال البلاد لمطاردة عناصر تابعة لتنظيم داعش، بحسب وكالة الأنباء العراقية، الخميس.

وذكرت الوكالة أن العملية انطلقت بقيادة محور الشمال للحشد الشعبي العراقي في أطراف قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك.

ونقلت عن أبو ثائر البشيري، نائب قائد العمليات لشؤون الحشد، قوله إن العملية العسكرية تستهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش، وتتضمن تفتيش الأودية التي تستغلها عناصر داعش.