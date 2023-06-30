شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السوري للزلازل يرصد 5 هزات أرضية خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني السوري للزلازل الخميس، أن محطات الرصد سجلت 5 هزات أرضية خلال الليلة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان نقلته وكالة الانباء السورية "سانا" - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس حتى فجر اليوم 5 هزات أرضية، منها 2 في تركيا تراوحت شدتهما بين 3.3 و2.1 درجة على مقياس ريختر، وهزة غرب حماة بـ 9 كم وبقدر 2.3 درجة، وأخرى على الحدود العراقية الإيرانية بقدر 4.9 درجة، وهزة على الحدود السورية التركية بقدر 2.6 درجة على مقياس ريختر.