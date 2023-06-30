شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين جريمة إحراق المصحف الشريف فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس الفلسطين محمود عباس، الخميس، الجريمة التي نفذها بعض العنصريين بحرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني عبر عن استنكاره واشمئزازه الشديدين من هذه الجريمة العنصرية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب والأمم، داعيًا إلى تغليب لغة التسامح والحوار بدل التباغض والعنصرية البغيضة التي يمكن أن تتسبب في اشتعال الحروب الدينية المدمرة.