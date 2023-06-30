شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الجزائرية تصدر بيانا هاما بشأن مقتل الشاب نائل بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان الخميس، أن الجزائر لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي في فرنسا.

وقالت الوزارة في بيان "إنها علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي، والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة".

وأضافت أنها على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما المواطنون الجزائريون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها في أوقات الشدائد والمحن.

كما أعربت في بيانها عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد مؤكدة أن الجميع في الجزائر يشاطر عائلة الشاب حزنها وألمها.

وتشهد العديد من المدن الفرنسية احتجاجات واسعة واشتباكات مع عناصر الأمن على خلفية قتل الشرطة لشاب فرنسي من أصول جزائرية يدعى نائل، في مدينة نانتير.