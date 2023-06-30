شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لـ"الخليج 365": ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير اليمن الدكتور محمد مارم أن ما تحقق في مصر خلال العشر السنوات الماضية من نجاحات كبيرة وانتصارات متوالية تمثلت في إنجاز العديد من المكاسب الاستراتيجية والتحولات التنموية والاقتصادية الهامه التي يفخر بها ويعتز كل مواطن عربي .

أضاف مارم، لـ"الخليج 365"، أن ثورة 30 يونيو العظيمة عبرت عن خيارات وإرادة الشعب المصري أصدق تعبير ونجحت في الحفاظ على مصر العروبة من الانزلاق الى دوامة الفوضى والعنف كما مثلت نقطة انطلاق لإنجاز المشاريع العملاقة والمكاسب الاستراتيجية وتوطيد عوامل الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة القريبة منها والبعيدة في شتى المجالات .

وأشار إلى أن الشعب المصرى قد استعاد فى مثل هذا اليوم، الهوية الوطنية والدولة المصرية ومؤسساتها وترسيخ هيبتها ودورها الفعال في بناء الحاضر وصنع المستقبل فإنه جسد ذلك في مشهد حضاري مهيب وتلاحم وطني نجح في نيل إعجاب واحترام دول وشعوب العالم .

و نجحت القيادة والدبلوماسية المصرية في التعامل الحكيم والمتوازن والمسؤول مع طبيعة ومنحنيات تطورات الأوضاع في منطقتنا العربية المضطربة

وأشار مارم إلى أن مصر تتمتع بسياسة خارجية نشطة مدعومة بدبلوماسية عالية الخبرة منبثقة من تجارب طويلة على درجة عالية من الكفاءة والحصافة ووضوح الرؤية. إضافة إلى استمرار عملية تطوير وبناء الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية بما يمكنه بكفاءم عالية من الدفاع عن الوطن والأمن القومي المصري والعربي .

وأضاف مارم، إن قيادة مصر تدرك أنها تستند الى مخزون حضاري خصب ضارب الجذور في اعماق التاريخ وموروثات ثقافية عميقة الأثر وموقع استراتيجي متفرد وثروة بشرية ضخمة تقوم الدولة المصرية الآن وعلى قدم وساق بإعادة تأهيلها وبنائها وتحويلها من تحدي الى فرصة وهي قادرة على ذلك ، إن كل هذه المعطيات والعوامل كفيلة بإفساح الطريق امام جمهورية مصر العربية لتتبوأ مكانها ومكانتها بين الامم والشعوب ولتستأنف دورها القيادي والريادي في منطقتنا العربية بجدارة للدفاع عن القضايا الحيوية والاستراتيجية العليا للامة العربية.

وبالنسبة للعلاقات المصربية اليمينة ، أشار مارم إلى المستوى الذي وصلت اليه العلاقات اليمنية المصرية التاريخية من قوة ومتانة والتي اكتسبت زخما ضخما ودفعة قوية في مختلف المجالات بالزيارتين الاخيرتين خلال أقل من عام واحد للرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن امتنان شعب اليمن لمصر ومواقفها العروبية الثابتة والمبدئية الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ، متمنيا مزيدا من الخير والازدهار لمصر .