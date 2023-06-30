شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية لبنان: امتنعنا عن التصويت لمشروع قرار المفقودين بسوريا لعدم تسييس الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن الامتناع عن التصويت على مشروع قرار بالأمم المتحدة حول المفقودين في سوريا جاء رغبة بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز.



وأكدت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أنه بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلبت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبية لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا الذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. موضحة أن هذا القرار جاء تماشيا مع ما وصفته بشبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت.



وأضافت أن الامتناع عن التصويت يأتي انسجاما مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا نازفا لأهاليهم.



وشددت "الخارجية اللبنانية" على تمسك لبنان بحل قضيتي المفقودين والنازحين السوريين من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية.. مشيرة إلى أن لبنان رفض التصويت مع القرار لعدم تقويض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا.



وجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المُطبق منها والقرارات العديدة التي لم تُطبق أيضا، لأنها جميعها تُشكل مظلة حماية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.