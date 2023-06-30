شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتمد أسعار الوقود الجديدة خلال يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يوليو 2023، وفقا لما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية. وأقرت اللجنة ارتفاعاً طفيفاً لأسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، "خصوصي 95"، و "أي بلس 91" وأسعار الديزل. بنزين 98: قبل: 2.95 درهم بعد: 3.00 درهم بنزين 95: بنزين 95: قبل: 2.84 درهم بعد: 2.89 درهم بنزين إي بلس 91: بنزين إي بلس 91: قبل: 2.76 درهم بعد: 2.81 درهم ديزل: ديزل: قبل: 2.68 درهم بعد: 2.76 درهم

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