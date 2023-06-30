شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تتسلم رسالة من السويد تؤكد رفضها للأعمال المعادية للإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقَّت وزارة الخارجيَّة العراقية عبر سفارتها في ستوكهولم، نسخة من رسالة وزارة الخارجيَّة السويديَّة عبر وكيلها جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم في ستوكهولم، إذ عبَّر فيها عن عميق أسفه لما حدث يوم الأربعاء،في أول أيام عيد الاضحى أمام مسجد ستوكهولم.

أكدت الخارجية العراقية في بيان صحفي أنَّ الحكومة السويديَّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مُضيفاً أنَّ حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث، كما أشار إلى أنَّ الشرطة بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهيَّة السويديّ، مُبيناً أنه يوجد في السويد حق دستوريّ في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وأن الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الخارجيَّة السويديَّة أبلغت الشرطة بالاعتبارات المعنيَّة من وجهة نظرها.

أشارت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة إلى أن الدولة العراقية تحترم المقدسات الدينيَّة ويرى حساسيَّة عالية في هذا الأمر، مشيرةً لاستمرار الوزارة في المتابعة حتي يستجيب الجانب السويديّ لمطلب الحكومة العراقيَّة بتسليم مرتكِب هذا الفعل الشنيع ليلقى جزاءه وفق القانون العراقيّ.