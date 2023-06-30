شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يحرقون أرضا زراعية جنوب الضفة الغربية المُحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أرضًا زراعية في محافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة - في تصريح صحفي - إن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات (10 آلاف متر مربع) في محاصيل زراعية من قمح وشعير وأشجار زيتون، في قرية "التوانة" بمنطقة "مسافر يطا" النائية، ما أدى إلى إتلافها.

وأضاف أن المُستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي في أراضي الفلسطينيين الزراعية بهدف تخريبها، وألحقوا الأضرار بمُمتلكات المواطنين الذي تصدوا لهذا الاعتداء.