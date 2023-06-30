شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى فلسطين يدين إحراق المصحف فى السويد ويطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف صارم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين، اليوم الجمعة، تطاول بعض المتطرفين على القرآن الكريم، وتمزيق وإحراق نسخة منه عند مسجد ستوكهولم المركزي.

واعتبر الشيخ محمد حسين - في بيان صحفي - أن السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير؛ أمر لا يمكن قبوله.. مضيفا أن غض الطرف عن مثلها يعني التواطؤ معها.

وأوضح أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف القرآن الكريم بشكل خاص، وتمس مشاعر مسلمي الأرض.. مؤكداً أن مثل هذه الجرائم المسيئة للإسلام والمسلمين تتنافى مع مبادئ الأديان واحترامها؛ الأمر الذي من شأنه تأجيج الصراعات الدينية بين المجتمعات وداخلها، وخلق أجواء من الفوضى، وتقوض السلم العالمي.

وندد المفتي بموقف السلطات السويدية حيال ذلك.. مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم، التي تنم عن كره وعنصرية حمقاء، وأخذ موقف صارم تجاه كل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدسات الدين الإسلامي، وكتاب الله عز وجل، مؤكدا أن الإسلام هو دين العدل والرحمة والوسطية.

وجدد مطالبته دول العالم أجمع، والأمم المتحدة بسن قانون يجرم التطاول على الأديان السماوية ورموزها، ومعاقبة الذين يقومون بهذه الأعمال المشينة، محملا رعاة الدول المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات بحق القرآن الكريم.

ودعا المفتي لوضع حد لهذه السفاهات التي تقوم بها جماعات حاقدة، وخارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، تحت ذريعة الحريات التي تستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.