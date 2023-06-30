شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأسفرت عن إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا.

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