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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد -  أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأسفرت عن إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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