شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: مليون حاج أدوا صلاة الجمعة فى الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت خطة رئاسة الحرمين لموسم التشغيلية مسارها الثاني المحورى لمرحلة ما بعد أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج بيسر وسهولة وسط منظومة عمل متكاملة وجودة أداء معياري عالمي، حيث نجحت الرئاسة في استقبال مليون مصل قدموا لأداء صلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة الحشود والتفويج للحجاج بإنسيابية وبدون اختناقات بالتنسيق مع المنظومة الامنية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

فيما أكد الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين، أن الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، قد ساهم من خلال الخدمات التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام في زيادة المساحات المشغلة في المسجد الحرام وساحاته.

وعقد الرئيس العام للمسجد الحرام سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة لتنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع المنظومة الأمنية لضمان انسيابية تدفق الحشود .وتم تجهيز ما (90) مصلى مجهزة بكافة الخدمات اللازمة والضرورية تشمل الدور الأرضي، والأول، والثاني، وميزانين ، والثاني ميزانين ، والسطح، والساحات، وأجزاء من مباني الخدمات بطاقة استيعابية تصل إلى مايقارب (600) ألف مصل .

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (9000) عربة كهربائية وعادية لتكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال موسم حج عام 1444 هـ وسط خطط ميدانية نوعية تراعي جودة خدمات التنقل وتلبية رغبات واحتياجات القاصدين من أنحاء العالم.