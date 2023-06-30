شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تُطلق 9 معارض ميدانية خلال موسم الحج لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 9 معارض ميدانية خلال موسم الحج لهذا العام، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن ثقافيًا ومعرفيًا عن الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير المعارض في وكالة شؤون المعارض والمتاحف محمد الأحمدي أن إطلاق تسعة معارض ميدانية في إطار موسم الحج لهذا العام يأتي بتعاون مشترك مع بعض الجهات الحكومية بهدف تعزيز وتحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الروحانية والثقافية.

وأشار إلى أن هذه المعارض الميدانية تهدف إلى توفير تجربة استثنائية ومميزة للحجاج والمهتمين، وسيتم عرض مجموعة متنوعة من محتويات تراث وتاريخ الحرمين الشريفين، ومن بين المعارض المقامة (معرض الرواق السعودي بقصر الضيافة بمنى بالتعاون مع المراسم الملكية، معرض حكاية الماء والسقيا بالتعاون مع الهيئة الملكية، معرض ندوة الحج الكبرى، معرض إثراء وشرف النسائي بالمسجد الحرام، معرض من الوصول إلى الحصول في حملة الرئاسة للحج، المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، المعرض الإثرائي بمكتبة المسجد الحرام النسائي، معرض كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، معرض زمزم الماء المبارك بالمسجد الحرام).