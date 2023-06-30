شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطالب بعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامى بشأن الإساءة للمصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، بعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث أهم الإجراءات بشأن الإساءة التى وجهت للمصحف الشريف.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الجمعة/ - إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، طلب عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامى لبحث أهم الإجراءات بشأن الإساءة التى وجهت للمصحف الشريف".



وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت، أمس، السلطات السويدية بتسليمها العراقى الذى أحرق نسخة من المصحف الشريف؛ لمحاكمته وفق القانون العراقي.