شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أى تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة.

وقال الوزير- فى بيان من مركز القيادة التحكم فى منى- "بفضلٍ من الله، ثم بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، يسرنى أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أى تفشّيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".

وأشاد بالدور الذى قامت به لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف فى تذليل جميع التحديات الصحية، مقدماً شكره لوزارة الداخلية على الإسهام الفاعل فى تطبيق الخطط الصحية، كما ثمن المتابعة الحثيثة من الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، وإمارة منطقة مكة المكرمة التى كان لها الأثر فى تحقيق هذا النجاح، والذى يأتى أيضا كنتيجة للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر لموسم الحج ضمن برنامج ضيوف الرحمن.



وأضاف: "وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين لجعل صحة الإنسان أولا، عملت المنظومة الصحية على الجاهزية بأكثر من (354) منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ساهم فى تقديمها أكثر من (36 ألفا) من الكوادر الصحية من كافة القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من (7600) متطوع.



وأوضح الوزير الجلاجل أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر (400 ألف) حاج، كما تم إجراء أكثر من (50) عملية قلب مفتوح، وأكثر من (800) قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد على (1600) جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضى لأكثر من (4000) حاج، والتعامل مع أكثر من (8000) إصابة متعلقة بأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وقد ساهمت الجهود التوعوية الاستباقية فى الحد من زيادة عدد الحالات ولله الحمد، مقدماً الشكر لكافة الجهات التى تعاونت فى توعية الحجيج، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل حالات ذات أثر وبائى مؤثر على الصحة العامة فى المشاعر بين الحجاج.



وفى ختام البيان شكر وزير الصحة جميع الجهات الحكومية المشاركة؛ على الدور التكاملى فى تقديم الخدمات، التى كان لها بالغ الأثر فى إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، وعدم حدوث أى تفشيات للأوبئة المنتشرة عالمياً، من خلال التعاون والتكاتف بكافة الجهود والممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة الممارسين الصحيين "أبطال الصحة" من جميع القطاعات الصحية، ورجال الأمن وكافة العاملين فى موسم الحج، على تفانيهم وجهودهم، سائلاً الله العلى القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين.