شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يتلقى اتصالا هاتفيا من بيل جيتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من بيل جيتس، حيث هنأه بعيد الأضحى، متمنيا للإمارات النماء والازدهار.

وبحث الرئيس الإماراتي وبيل غيتس خلال الاتصال إمكانيات تعزيز التعاون المشترك والمبادرات في مواجهة الأمراض الوبائية في العالم مثل "مرض شلل الأطفال"، فضلا عن الخطوات النوعية المتقدمة التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مواجهة "الأمراض المدارية المهملة" ودور "منتدى بلوغ الميل الأخير" في حشد الجهود الدولية وتسريعها لمساعدة المجتمعات الفقيرة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تهدد حياتها وتعيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وتقدمها، وغيرها من مبادرات الشراكة الإنسانية والتنموية والصحية التي يدعمها الجانبان لتعزيز الاستجابة الإنسانية للعديد من المجتمعات والدول في العالم.

وتطرق الاتصال أيضا إلى أهمية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، حيث يمثل محطة استثنائية في دفع العمل المناخي المشترك وتسريع الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، فضلا عن إلى إيجاد الحلول المبتكرة لمعالجة قضايا المناخ، كما سيشهد المؤتمر أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "اتفاق باريس التاريخي" للمناخ.

وتحدث الطرفان في هذا السياق عن أهمية الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز جهود البحث عن حلول ناجحة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية، حيث يمثل الابتكار عنصرا مهما في التعامل مع هذه التحديات والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون بين "COP28" و"مؤسسة بيل وميليندا غيتس" لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على صحة الإنسان.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لبيل غيتس لتهنئته بالعيد، مؤكدا حرص الإمارات على الإسهام في توسيع آفاق التعاون الدولي في مواجهة الأمراض التي تهدد حياة المجتمعات وتعيق تنميتها، فضلا عن دعم الدولة لمختلف المبادرات النوعية والجهود العالمية المعنية بهذا الشأن.

من جانبه، ثمّن بيل غيتس خلال الاتصال الدور الإنساني الهام الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم المساعدات إلى العديد من المجتمعات في العالم، في مختلف الظروف، مما كان له كبير الأثر في الفئات المستهدفة، كما ثمن دور رئيس الإمارات "الفاعل في القضاء على شلل الأطفال ومساهماته في تمويل جهود القضاء على هذا المرض في العالم"، إلى جانب "مبادراته الخيّرة في التصدي للأمراض والأوبئة العالمية واستئصال أمراض عديدة".

وأكد بيل غيتس أن دولة الإمارات تعد شريكا رئيسا وداعما مهما لجهود "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" في العديد من المبادرات الصحية والإنسانية العالمية التي تستهدف تحسين حياة الإنسان حول العالم.