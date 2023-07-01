شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يحث على تجديد وتمديد إيصال المساعدات إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي المجتمع الدولي على تجديد وتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا قبل العاشر من يوليو الجاري.



وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت إن روسيا تستخدم حق النقض في مجلس الأمن كل ستة أشهر لتهديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا.



وطالب مينينديز أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لتجديد آلية تدفق إيصال المساعدات وتمديدها 12 شهرا لمنع وقوع ما وصفها بـ"الكارثة الإنسانية" .



وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارتن جريفيث قد دعا الخميس الماضي، مجلس الأمن إلى تمديد موافقته على عملية جارية منذ فترة طويلة لتقديم مساعدات إنسانية لملايين في شمال غرب سوريا عبر تركيا لمدة 12 شهرا إضافية.



وتنتهي صلاحية التفويض الحالي الذي مدته ستة أشهر، في العاشر من يوليو الجاري.