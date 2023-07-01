شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" السعودية تتابع سير عمل صالات الحج ومغادرة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مدير عام الجوازات السعودية الفريق سليمان اليحيى، على سير عمل صالات الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لمتابعة إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الفريق اليحيى تسخير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كافّة إمكاناتها البشرية والتقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة.

من جهة ثانية كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة إجابة السائلين بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن 100 ألف حاج؛ وذلك ضمن برامجها التوجيهية في موسم الحج.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية للشؤون الإدارية ومدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام، معاذ بن إبراهيم الجنيدل، مؤكداً أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد عن (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على المسائل المتعلقة بالمناسك والأمور الشرعية الأخرى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا أداء طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف، وذلك وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، ومنظومة خدمات متكاملة.