شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لولى عهد الأردن وزوجته رجوة منذ عقد قرانهما بصورة سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الأمير الحسين، ولى العهد الأردنى، صورة تجمعه مع الأميرة رجوة زوجته، وهو أول ظهور للثنائى الملكى منذ عقد قرانهما والاحتفال بزفافهما مطلع يونيو الماضى.

ونشر ولى العهد الأردنى صورة على طريقة السيلفى تجمعه بزوجته، للتهنئة بعيد الأضحى، وعلق عليها باللغتين العربية الإنجليزية: "منّى أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!".



ولي عهد الأردن وزوجته رجوة

ومن جهة أخرى، احتفلت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن بعيد ميلاد نجلها، الأمير الحسين، ولى العهد الأردنى، الأربعاء الماضى، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمى بفيسبوك قبل قليل، لتهنئته بعيد ميلاده وعلقت عليها: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال، Happy birthday, my dear Hussein. Wishing you a lifetime of happiness".

وفى مطلع الشهر الجارى، شاركت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، صورا عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف الملكى لنجلها ولى العهد الأردنى الأمير الحسين على الأميرة رجوه.

وعلقت الملكة رانيا على الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام: "الحمدلله.. من زفاف الغوالى حسين ورجوة الحسين، الله يهنيكم ويخليكم لبعض وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم".

وأقيم حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين على الأميرة رجوة بقصر زهران، فى حضور الملك عبد الله الثانى وقرينته الملكة رانيا، حيث استقبلا ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".

وأطلت الملكة رانيا وهى تحيى الضيوف بجانب زوجها الملك عبد الله، بفستان أسود مصمم برقبة عالية بسيطة وأكمام طويلة، كما تزينت الإطلالة بتطريزات معقدة بظلال من الذهبى والبيج على طول الرقبة والأكمام وأسفل الظهر، والفستان من مجموعة دار ديور الفرنسية لموسم خريف وشتاء 2022، وأكملت إطلالتها بإضافة أقراط ذهبية أنيقة تشبه تطريز الفستان، وتركت بعض الخصلات من شعرها على جهة اليمين ، وباقى خصلات شعرها إلى الخلف فى لفات ناعمة وراقية وحافظت الملكة على مكياجها الناعم الذى تشتهر به كما وضعت أحمر خدود فاتح مائل إلى الخوخى مع لون أحمر شفاه وردى كريمي.

وفى حفل العشاء الذى أقيم بعد حفل "كتب الكتاب"، لاستقبال كبار الزوار، ارتدت الملكة رانيا فستان أخر ولكن هذه المرة من تصميم المصمم العالمى إيلى صعب والفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023.