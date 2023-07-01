شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية في رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، بؤرة استيطانية جديدة في محافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية المحتلة، وهي البؤرة السابعة التي يقيمها المستوطنون في غضون عشرة أيام في الضفة.

وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قرية المغير الواقعة شمال رام الله في تصريح صحفي إن المستوطنين نصبوا خيمة كبيرة شرق القرية، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر، وقطعوا بهذه البؤرة الاستيطانية الجديدة الطريق الذي يوصل الفلسطينيين بمساحة كبيرة للغاية من الأراضي تقدر بنحو 20 ألف دونم وهي مساحة تمتد من أراضي القرية وكفر مالك وحتى منطقة الأغوار.

يذكر ان المستوطنين، وبحماية من جيش الاحتلال أقاموا في غضون العشرة أيام الماضية، ست بؤر استيطانية جديدة.

وعلى صعيد متصل، هاجم مستوطنون، مزارعين فلسطينيين لدى تواجدهم في أرضهم في بلدة كفر الديك، غرب محافظة "سلفيت" شمال الضفة الغربية.

واعتدى المستوطنون المسلحون بالضرب على المزارعين الاثنين وحاولا طردهما من أرضهما، وحضرت قوات الاحتلال إلى المكان وبدلا من اعتقال المستوطنين، قامت بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على أحد الفلسطينيين واعتقاله.