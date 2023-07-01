قوة الاتحاد الأفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها فى الصومال

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (ATMIS) في بيان، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه "محطة مهمة" في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.