شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 5 هزات أرضية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.5 و3.2 درجة على مقياس ريختر.



وأوضح المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الخامسة و22 دقيقة من صباح اليوم، هزة في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بنحو 60 كليومترا بقدر 2.3 درجة، وهزة في البحر المتوسط غرب طرطوس بنحو 100 كليومتر بقدر 2.9 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بقدر 1.5 درجة.



وأشار المركز إلى أنه تم رصد هزة في البحر الأحمر شمال غرب قبرص 2.3 درجة، وهزة بقدر 3.2 درجة وسط تركيا.