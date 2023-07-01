شكرا لقرائتكم خبر عن خدم الحجاج.. مستشفى "صحة" الافتراضى يفعّل الذكاء الاصطناعى لتحليل الأشعة السينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة السعودية بأن مستشفى صحة الافتراضي فعّل تقنية Lunit INSIGHT CXR التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأشعة السينية للصدر، خدمةً لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ساهم في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب الرئتين والقلب؛ مما زاد من دقة تقييم الأطباء للنتائج ومنح الأولوية للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وبفضل هذه التقنية، أصبح بإمكان الأطباء تحديد المنطقة المشكوك فيها في صور الأشعة السينية؛ مما ساعد أقسام الطوارئ في مستشفيات المشاعر المقدسة على تحديد المشكلة وتشخيص الحالات المرضية بسرعة أكبر ودقة أعلى.