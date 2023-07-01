شكرا لقرائتكم خبر عن بأحمال غير مسبوقة.. "السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام وتسجيلها أحمال قصوى تاريخية غير مسبوقة بلغت 4464 ميجاوات، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية، وفقًاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية. وشدد على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم الدعم والمساندة اللامحدودة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من وزير الطاقة، وجهود مسئولي وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وكذلك التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الشركة، وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج. وأكد أن النجاح تمثل في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له. وأوضح الرئيس التنفيذي أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها "السعودية للكهرباء" بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وتنفيذها عدة مشاريع بقيمة بلغت مليار ريال في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وأفاد القنون أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة، مشيرًا إلى أن "السعودية للكهرباء" ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على إعداد الخطة التشغيلية لحج العام المقبل 1445هـ فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.

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