شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: الولايات المتحدة تنتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مركز المصالحة الروسي، عن انتهاك "التحالف" الأمريكي، مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سوريا خلال يونيو الماضي.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليج جورينوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت - إنه تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف في يونيو 2023".

وأشار جورينوف إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.