شكرا لقرائتكم خبر عن سماع أصوات انفجارات في جميع أنحاء القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة روسيا اليوم ، فجر اليوم الأحد، إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.