شكرا لقرائتكم خبر عن سماع أصوات انفجارات في جميع أنحاء القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت قناة روسيا اليوم ، فجر اليوم الأحد، إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.
وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان: "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران، انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث يبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".
وأضاف المتحدث "لا توجد أية تعليمات للجبهة الداخلية.. والتفاصيل قيد الفحص".
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