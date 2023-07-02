شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط مدينة حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء السبت، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط مدينة حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم (بتوقيت دمشق)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".



وأضافت الوكالة أن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".