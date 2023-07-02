شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعم وزير إسرائيلي متطرف لإرهاب المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، تصريحات الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، التي أعرب فيها عن دعمه إرهاب المستوطنين، خاصة عصابة "شبيبة التلال" الإرهابية.

وقال المجلس - في بيان - "إن هذه التصريحات تؤكد من جديد التطرف والفاشية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعم إرهاب المستوطنين وتوفر لهم الحماية وتشجعهم على تصعيد عدوانهم على الشعب الفلسطيني".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف جدية على الأرض لإيقاف إرهاب حكومة المُستوطنين المتطرفة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.