شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع سفير روسيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت خلال لقائه مع سفير روسيا لدى العراق إلبروس كوتراشيف، العلاقات الثنائية بين البلدين وموعد زيارة رئيس وزراء العراق لروسيا وفقا لدعوة رسمية.

وأكد رئيس وزراء العراق - وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - حرص بلاده ودعمها لكل التسويات السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع أشكالها.

من جانبه، أكد سفير روسيا دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.