شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: حرق المصحف"عمل استفزازى" وندين اقتحام سفارة السويد ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الأوروبي، العراق إلى "الهدوء وضبط النفس" في أعقاب اقتحام متظاهرين لمبنى السفارة السويدية لدى بغداد ردا على إحراق المصحف أمام مسجد بالعاصمة ستوكهولم، في حين انتقد التصرف الذي تزامن في أول أيام عيد الأضحى وأشعل موجة احتجاجات حول العالم.

وحسب موقع الحرة، أدانت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، الهجمات على المباني الدبلوماسية، لافتة في بيان، إلى أن الكتلة تتابع التطورات في بغداد.

وانضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في "الرفض الشديد" لحرق المصحف.

وقالت مصرالي إن هذا التصرف "لا يعكس بأي حال من الأحوال رأي الاتحاد الأوروبي"، واصفة ذلك العمل بالـ "عدواني وغير المحترم وعمل استفزازي واضح".

وأضافت: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه في احتفال المسلمين بعيد الأضحى"، مشيرة إلى أن الكتلة الأوروبية تواصل "الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير في الخارج والداخل".

وتابعت: "حان الوقت الآن للوقوف معا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ومنع أي تصعيد إضافي".