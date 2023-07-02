شكرا لقرائتكم خبر عن كم ساعة قضاها الحجاج فى"طواف الوداع"؟ .. "شئون الحرمين" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع في ثالث أيام التشريق أمس السبت.

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع في ثالث أيام التشريق تباينت؛ حيث كان متوسط الطواف بالدور الأول 57 دقيقة، ومتوسط الطواف بالسطح 61 دقيقة.

وأضافت: "متوسط الطواف بالدور الأرضي 56 دقيقة، ومتوسط الطواف بالصحن 49 دقيقة، ومتوسط طواف الوداع 55 دقيقة".

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أعلنت نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام وتسجيلها أحمال قصوى تاريخية غير مسبوقة بلغت 4464 ميجاوات، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية، وفقًاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية.

وشدد على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم الدعم والمساندة اللامحدودة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من وزير الطاقة، وجهود مسئولي وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وكذلك التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الشركة، وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج.