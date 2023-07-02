شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى طرابلس بلبنان: نحذر من الانجرار إلى أى فتنة طائفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مفتي طرابلس والشمال اللبنانى الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية، نشدد في الوقت ذاته على السرعة والضرورة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي من المنطقتين كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة". وذلك بعد حادث مقتل شابين فى منطقة بشرى بالشمال .

وأضافا أن "خسارة أرواح غالية وعزيزة من بلدة بشري في منطقة القرنة السوداء هو حدث محزن وأليم. وأن دار الفتوى والمطرانية المارونية يهيبون بالأهالي الذين يعيشون جنبا إلى جنب منذ مئات السنين في منطقتي بشري والضنية أن تزيدهم هذه الحادثة إصرارا على اللُحمة الوطنية ووعيا وقدرة على احتواء هذا الألم المشترك".

وأضافا في بيان مشترك: "ندعو أهلنا الأعزاء في المنطقتين إلى التعامل مع هذه الفاجعة بالوعي الروحي والإنساني وبالحس الوطني العالي من منطلق الثقة التامة بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة".

وطالبا المراجع القضائية المختصة بسرعة البت فى تحديد عقاري نهائي وواضح في هذه المنطقة وغيرها منعا لمثل هذه النزاعات حول الأراضي المتجاورة وتخومها، والتي تشكل عامل توتر بين أهالي المناطق، وتذهب من جرائها أرواح غالية.ألا أبعد الرب عن الوطن الفتن ومنحنا الوعي والسلام".

ومن جانبه ، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة بشرى شمال لبنان، عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة.

وشدد ميقاتي على أن "هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم".

وكان لبنان قد شهد مقتل شابين لبنانيين من آل طوق وفق معلومات أولية، برصاص القنص، أمس السبت، في ما يبدو أنه حلقة جديدة في نزاع على الأراضي والمياه في منطقة القرنة السوداء في شمال لبنان، ويدعى الشاب هيثم طوق، بينما مشط طيران الجيش اللبناني المنطقة، بحثاً عن المجرمين، وفي مساء اليوم ذاته قتل شاب ثانٍ برصاص القنص أيضاً في القرنة السوداء، ويدعى مالك طوق، وجرى سحبه من قبل الجيش اللبناني بواسطة مروحية عسكرية، ثم نقله إلى المستشفى.

وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أنباء عن أن الجيش عثر على مصاب ثالث بالقرنة السوداء، اسمه منصور سكر، وهو عسكري وإصابته خطرة، جرى نقله إلى بيروت لتلقي العلاج، لكن وسائل إعلام عادت وقالت إن منصور سكر بخير وهو يخضع للتحقيق من قبل الجيش اللبناني.