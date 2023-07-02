تونس تحبط 65 محاولة هجرة غير شرعية أيام عيد الأضحى

القاهرة - سامية سيد - قالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، الأحد، إن قوات خفر السواحل أحبطت 65 محاولة هجرة غير نظامية خلال أيام عيد الأضحى.

وأضافت في بيان أنه تم إنقاذ 2068 شخصاً في أثناء محاولة عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا أيام 27 و28 و29 يونيو.

وأوضحت أن المهاجرين انطلقوا من سواحل صفاقس والمهدية وسوسة والمنستير ونابل وأن أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.