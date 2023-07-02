شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يحرقون مُنتزهًا فلسطينيًا وآخرون يقتلعون أشجارًا جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، مُنتزهًا فلسطينيًا، فى شمال الضفة الغربية، فيما اقتلع آخرون أشجارًا جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من المستوطنين أحرقوا أشجارا، وخربوا ممتلكات فى المنتزه التابع لبلدية "قراوة بنى حسان" غرب مُحافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية.



وعلى صعيد متصل، اقتلع مستوطنون آخرون، أشجار زيتون وتفاح ولوزيات، وأتلفوا محاصيل زراعية فى بلدة "الخضر"، فى محافظة بيت لحم، الواقعة جنوب الضفة الغربية.



وصعد المستوطنون، فى الآونة الأخيرة، من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، وذلك بتشجيع من وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير، وهو بالأساس من قادة المُستوطنين، ويتزعم حزب "العظمة اليهودية"، الذى لا يؤمن بحل الدولتين أو بالسلام مع الفلسطينيين.