مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بتنفيذ 6 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-15" و"إف-16" لسلسلة غارات جوية على محافظتي حمص وحماة في سوريا الأحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليج جورينوف، إن "4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز F-15 شنت غارة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص ما بين الساعة 00:20 و00:30 منتصف الليل، كما ضربت مقاتلتان من طراز "إف-16" منشآت البنية التحتية في قرية مصياف بمحافظة حماة في سوريا بصاروخين موجهين ما بين الساعة 4:35 و4:39 فجرا".

وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المحافظات السورية ألحقت أضرارا مادية دون وقوع ضحايا أو جرحى.