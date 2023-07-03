اخبار الخليج

مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بتنفيذ 6 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-15" و"إف-16" لسلسلة غارات جوية على محافظتي حمص وحماة في سوريا الأحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليج جورينوف، إن "4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز F-15 شنت غارة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص ما بين الساعة 00:20 و00:30 منتصف الليل، كما ضربت مقاتلتان من طراز "إف-16" منشآت البنية التحتية في قرية مصياف بمحافظة حماة في سوريا بصاروخين موجهين ما بين الساعة 4:35 و4:39 فجرا".

وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المحافظات السورية ألحقت أضرارا مادية دون وقوع ضحايا أو جرحى.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا