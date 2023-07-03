الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما بريا وجويا على جنين

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا جويا استهدف نقاطا في جنين.

وذكرت قناة روسيا اليوم أنه وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تزامنت الغارات الجوية مع دخول القوات البرية بشكل مكثف إلى منطقة جنين.

إلى ذلك، وبعد أسبوعين من عملية قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اجتماعا حول الوضع في الضفة الغربية مع قادة الجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين.

وصرح مسؤول أمني لقناة "13" العبرية بأنه تمت خلال الجلسة مناقشة قضايا استراتيجية ووضع السلطة الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق ومسؤولين آخرين.

وقالت مصادر سياسية إنه من بين المواضيع التي تمت مناقشتها كان الوضع الأمني في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، على وجه الخصوص وضع السلطة الفلسطينية والخيارات المتاحة أمام تل أبيب لتقوية السلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة من بينها أمور على شكل هبات.

وسبق الجلسة لدى رئيس الحكومة عدة تقييمات عن الوضع الحكومي لدى رئيس هيئة الأركان ومع وزير الأمن الإسرائيلي.