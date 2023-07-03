شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلى للمياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد، وفقا لما نشرته قناة سبوتنيك الروسية.

وقال الجيش اللبناني في بيان له ، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، " خرق زورق حربى تابع لجيش الاحتلال الاسرائيلى المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".

وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية، أن "المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية".

في سياق متصل، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.

وقال الناطق، في بيان، "خلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في الأراضي اللبنانية قبل قليل، ولا خوف من تسرب للمعلومات".