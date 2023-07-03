شكرا لقرائتكم خبر عن نائبان لبنانيان يطالبان بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل مواطنَيْن في "القرنة السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، نائبا منطقة "بشري" بمحافظة الشمال اللبناني، إلى تأهب واستنفار الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية كافة لإنهاء التحقيقات بأسرع وقت مكن في جريمتي مقتل مواطنين اثنين من أبناء بلدة "بشري" في منطقة "القرنة السوداء" المتنازع على مواردها بين منطقتي "بشري" و"الضنية".



وشدد النائبان - في بيان مشترك لهما مساء الأحد - على ضرورة التزام المواطنين بعدم إطلاق الرصاص خلال مراسم جنازة الضحيتين اليوم الاثنين، والاستعاضة عن ذلك بالمشاركة الكثيفة والصلاة لهما، وذلك استجابة لقرار أهل الضحيتين وحفاظاً على صورة مدينة بشري.

وأكد النائبان ضرورة ضبط مرتكبي الجريمتين وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم، كي لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام من دون مساءلة وعقاب، معتبرين أن منطقة القرنة السوداء لم تكن ولن تكون على الإطلاق موضع نزاع من أي نوع كان، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النطاق العقاري التاريخي لقضاء بشري - على حد ما ورد في البيان.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز