شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: ما تقوم به حكومة الاحتلال فى مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا فى المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطينى.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إلى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطينى لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدًا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية.

وحيا أبو ردينة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم "جنين" وفي كل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، على صمودهم الاسطوري في وجه هذا الاحتلال.

وشدد أبو ردينة على أن كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الارهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم، ما لم يشعر به الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لاجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم.