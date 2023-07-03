شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مليشيات الشباب تفجر مسجدا فى إقليم شبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أمنية فى العاصمة الصومالية مقديشيو، قيام مليشيات الشباب "الخوارج" الإرهابية مؤخرا، بتفجير مسجد بمنطقة "دار النعيم" الكائن فى إقليم شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى الإقليمية.

وأوضحت المصادر - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الاثنين، أن "العناصر الإرهابية تسللت إلى المنطقة، وقامت بتفجير المسجد المذكور، مما أثار رود أفعال مختلفة لدى السكان المحليين، وعلماء الدين، ووجهاء الأعيان".

وقال محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو الأسبق الدكتور حسن حسين مونغاب، إنه "لا فرق بين مليشيات الشباب الإرهابية التي اعتدت على حرمة مسجد (دار النعيم) وبين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك".