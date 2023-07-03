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طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف محيط مسرح فلسطينى فى "جنين"

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القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، مُحيط مسرح الحرية فى مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح. 

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في مُحيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا. 

وقالت مصادر في جنين إنه جرى قصف مُحيط المسرح لدى تواجد عائلات به اعتقادًا منها أنه سيوفر لها ملاذا آمنا. 

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة في حالة الخطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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