شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين مدانة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العملية العسكرية الغاشمة التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي في ⁧‫جنين‬⁩ المحتلة مدانة بالكامل.

وأضاف، على حسابه بموقع تويتر، أن قصف المدن والمخيمات بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات هو عقاب جماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

وناشد الأمين العام أنصار السلام في العالم بالتدخل الفوري لوقف هذه العملية المشؤومة والإجرامية.