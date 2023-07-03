شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب محافظة "ميسان" العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى، حدوث هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فى محافظة ميسان.

وأوضحت الوزارة- في بيان، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن الهزة الأرضية تبعد (70) كم من محافظة ميسان، وشعر بها المواطنون في مكان الحدث شعورا متفاوتا، ولم ترد أية خسائر تذكر.

بدورها.. دعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى، المواطنين إلى الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة منها.