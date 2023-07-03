شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. إخماد حريق بمصفاة الزور كليا ولا تأثير على عمل الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، إن حريقا نشب في مصفاة الزور بالوحدة رقم 12، مؤكدة أن رجال الإطفاء قاموا بعمل اللازم وجرى إخماد الحريق كليا. وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أوضحت كيبك أن عمليات التبريد بدأت وأنه لا توجد أي إصابات. وأكدت عدم تأثر خطط الإنتاج والتصدير وأنه جرى تفعيل إجراءات الطوارئ للصحة والسالمة والأمن والبيئة للتعامل مع الحادث.

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