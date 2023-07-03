شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد قرار السعودية بتمديد الخفض التطوعى لإنتاج الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط زيادة ملحوظة خلال تداولات منتصف اليوم الاثنين، عقب قرار السعودية بتمديد الخفض التطوعى لإنتاج الخام وأيضا قرار روسيا بالخفض الطوعى لصادرات النفط.

ووفق بيانات موقع ماركت ووتش الأمريكي - الذي يرصد تطورات أسواق المال العالمية - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.95% إلى 76.46 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس إلى 0.95% لتصل إلى 71.66 دولار للبرميل.

وكانت أسعارالنفط قد انخفضت في بداية تعاملات اليوم، وخسر خام برنت 20 سنتاً أي 0.3% إلى 75.21 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط في تلك التعاملات 23 سنتاً أي 0.3% مسجلاً 70.41 دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن هذا خفض إضافي للخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

في الوقت نفسه، أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى اليوم الاثنين، وفق موقع روسيا اليوم - أن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وقال "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية.