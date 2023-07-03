شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تستهدف مستشفى وتقصف مبنى سكنيا خلال عدوانها على "جنين" ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مُستشفى فلسطينيًا خلال عدوانها على مدينة "جنين"، وقصفت مبنى سكنيًا داخل مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت عمارة سكنية في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل، مشيرة إلى أن القصف تسبب في تدمير الطابق الثالث للعمارة بالكامل. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون أمام قسم الطوارئ في مُستشفى ابن سينا، موضحة أن قوات الاحتلال تستخدم المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية في منطقة "طلعة الغُبَّز" في مُخيم جنين.

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