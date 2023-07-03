شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلب استضافة الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بشأن قضية الإساءة للقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية لاستضافة الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامى ببغداد، بشأن قضية الإساءة للقرآن الكريم.

وقال الصحاف - حسبما أفادت قناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الاثنين، إن العراق أرسل مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يؤكد فيها رغبة الحكومة العراقية استضافة الاجتماع الطارئ رفيع المستوى في بغداد لمناقشة قضية تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس، الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)، مشددا على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.