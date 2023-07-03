شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجدد دعوتها لإيران للبدء فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الكويتية إن دولة الكويت جددت دعوتها للجانب الإيرانى للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضى واحد مقابل الجانب الإيرانى.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والتي لهما وحدهما حقوقا خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.