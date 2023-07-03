شكرا لقرائتكم خبر عن 1780 حاجا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية إلى بلادهم والبالغ عددهم 1780 حاجا وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من المستضافين بعد أن أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة من الخدمات النوعية.

وأنهيت إجراءات الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.

يذكر أن عدد المستضافين في برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام بلغ 4951 حاجا وحاجة ينتمون لـ 92 دولة من مختلف دول العالم، حيث ستواصل مغادرتهم بقية الضيوف خلال الأيام القليلة المقبلة.