شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إنسانية لـ 700 ألف حاج فى ساحات المسجد النبوي ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل 60 كادراً من منسوبي إدارة خدمات التنقّل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمات إنسانية لرعاية كبار السن من الحجاج والأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل وصولهم خلال أوقات الصلوات, وأثناء زيارتهم للمسجد النبوي.

خدمات انسانية فى المسجد النبوى

ويقوم الأفراد المكلفون بالخدمة بنقل المستفيدين من الحجاج بواسطة عربات كهربائية تتسع لبضعة أشخاص, في الساحات على مدار الـ 24 ساعة, وإيصالهم إلى أبواب المسجد النبوي، ضمن الجهود الإنسانية الميدانية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية الصحية والأمنية والتطوعية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال موسم الحج, وعلى مدار الـ 24 ساعة.

المسجد النبوى

وأوضحت إدارة خدمات التنقّل أن 700 ألف شخص استفادوا من الخدمة منذ بداية موسم الحج, شملت نقل كبار السن, والأشخاص ذوي الإعاقة, وتوصيل ذوي الجنائز, ونقل الزائرات إلى معرض عمارة المسجد النبوي.